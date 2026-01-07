Barcellona, personalizzato per Yamal: in dubbio la presenza per la semifinale di Supercoppa

La seduta di allenamento svolta ieri dal Barcellona allo stadio King Abdullah ha avuto un’assenza che non è passata inosservata: Lamine Yamal non ha preso parte al lavoro con il gruppo. Una situazione che richiama quanto accaduto pochi giorni fa, alla vigilia del derby contro l’Espanyol, quando l’attaccante blaugrana era rimasto ai margini salvo poi essere regolarmente in campo nel match di campionato.

Questa volta il club non ha diffuso alcun comunicato medico per spiegare la mancata partecipazione del giovane talento alla sessione, un dettaglio che lascia intendere come non si tratti di un problema serio. Secondo quanto filtra dall’ambiente, Lamine ha svolto lavoro personalizzato in palestra e non dovrebbero esserci ostacoli alla sua presenza nella semifinale di Supercoppa contro l’Athletic Club, in programma stasera.

Resta però un elemento che invita alla prudenza: non allenarsi alla vigilia di una partita importante non è mai un segnale ideale. La sua eventuale assenza avrebbe un peso notevole per il Barcellona, considerando quanto la qualità e l’imprevedibilità di Lamine siano decisive per scardinare difese compatte come quella basca. Notizie più rassicuranti arrivano invece da Ronald Araújo. Il difensore uruguaiano si è allenato regolarmente con il resto della squadra e continua il suo percorso di reinserimento graduale. Nonostante i progressi, appare difficile vederlo in campo contro l’Athletic: Hansi Flick ha chiarito che, al momento, Araújo non rientra ancora nei piani immediati.