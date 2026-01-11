Ufficiale Werder Brema, innesto per l'attacco: annunciato l'arrivo di Milosevic dallo Stoccarda

Nuovo rinforzo per il Werder Brema, che ha annunciato l'arrivo dell'attaccante Jovan Milosevic in prestito dallo Stoccarda. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Werder Brema ha trovato il suo attaccante. Jovan Milosevic si unisce al club in prestito dai rivali del VfB Stoccarda. Il ventenne, che vanta una presenza nella nazionale serba, si è trasferito dall'FK Vojvodina Novi Sad al VfB Stuttgart nel 2023. Nel febbraio 2024, dopo cinque presenze in Bundesliga con lo Stoccarda, è andato in prestito per un anno all'FC St. Gallen. Lì, Milosevic ha segnato cinque gol in 22 presenze. Nel gennaio 2025, dopo un breve ritorno allo Stoccarda, è andato di nuovo in prestito al Partizan Belgrado. L'anno successivo, in Serbia, ha giocato 30 volte per il Partizan, segnando 19 gol in tutte le competizioni".

Le parole del tecnico Steffen riguardo al nuovo acquisto: "Jovan è un attaccante che ama giocare dalla difesa e ha un buon tocco di rifinitura. Si adatta molto bene allo stile di calcio che vogliamo giocare. Sebbene sia ancora relativamente giovane, a 20 anni, ha recentemente maturato molta esperienza nella prima divisione serba".

Le prime parole di Milosevic dopo l'annuncio: ""Non vedo l'ora di affrontare la sfida in questo club tradizionale. Voglio crescere ulteriormente nel Werder e in Bundesliga e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".