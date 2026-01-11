Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Guehi al Liverpool... con sei mesi di ritardo: il centrale del Palace preferisce i Reds al City

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:26Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Il nome di Marc Guehi è uno dei più caldi del mercato invernale appena iniziato. Il difensore centrale del Crystal Palace, in scadenza di contratto con le Eagles il prossimo 30 giugno, non ha intenzione di rinnovare con il club londinese che quindi potrebbe prendere in considerazione l'idea di cederlo a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero a fine anno. Le pretendenti di certo non mancano, per un giocatore che fin qui in stagione ha collezionato 33 presenze tra tutte le competizioni e le ha impreziosite con 3 gol e 4 assist.

I due club in pole per Guehi sono Liverpool e Manchester City e il diretto interessato, ben conscio di tali interessamenti, ha già in mente quale sarebbe la sua destinazione preferita. Stando a quello che riporta The Athletic, il centrale inglese preferirebbe vestire la casacca dei Reds piuttosto che andare a giocare per Pep Guardiola.

In caso di fumata bianca con il club di Anfield, sarebbe un matrimonio andato in porto con 6 mesi di ritardo. Sul finire dell'ultimo mercato estivo, infatti, sembrava fatta per il passaggio di Guehi al Liverpool per 35 milioni di euro: colpo però saltato sul filo di lana, perché all'ultimo il Crystal Palace si è tirato indietro non avendo trovato il sostituto adeguato. Un rinforzo che avrebbe fatto molto comodo ad Arne Slot, che comunque potrebbe contare sul classe 2000 in vista della seconda parte di stagione.

