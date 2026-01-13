Barcellona, annunciato Cancelo. Anzi no: il 'giallo' sul comunicato cancellato

Joao Cancelo si prepara ad essere annunciato come nuovo giocatore del Barcellona dopo aver superato, ieri sera, i test medici. L'esterno portoghese ha infatti firmato il contratto con i blaugrana che hanno confermato la scelta del numero 2, lo stesso indossato nella prima esperienza in Spagna. Il "2" era stato lasciato libero da Cubarsi, che era passato al "5" dopo l'addio di Inigo Martinez in estate.

Accompagnato dal presidente Joan Laporta, dal vicepresidente Rafa Yuste, dal direttore sportivo Deco, dal membro del consiglio direttivo Joan Soler e dai familiari, l'orma ex Al Hilal si è recato oggi in sede ed a breve avverrà la sua presentazione ufficiale con le risposte alle domande dei giornalisti.

Un piccolo 'giallo' a livello comunicativo. Il Barcellona ha infatti dapprima annunciato dai propri canali social e sul suo sito web il suo arrivo in prestito fino alla fine della stagione, salvo poi cancellare ogni traccia dopo pochi minuti. Il tutto perché, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, deve ancora essere scambiata la documentazione finale con l'Al Hilal per l'annuncio. Nessun intoppo comunque: la conferenza stampa è già pronta per cominciare e si attende solamente che si possa procedere con l'ufficialità.