Barcellona, buone notizie per Pedri: potrebbe tornare per la sfida contro l'Athletic

Ottime notizie per il Barcellona: il ritorno di Pedri potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, il centrocampista spagnolo potrebbe rientrare già il 22 novembre contro l’Athletic Club, oltre due settimane prima della data inizialmente stimata. La guarigione del 22enne procede a ritmo sorprendente, tanto che lo staff medico sta valutando una ripresa graduale degli allenamenti già all’inizio della prossima settimana.

Si tratta di una notizia fondamentale per il Barça, soprattutto in vista della fase cruciale della stagione, anche se la prudenza resta d’obbligo dopo la recente ricaduta di Raphinha. Pedri si era infortunato al bicipite femorale durante il Clásico (2-1) e, inizialmente, si pensava che avrebbe saltato quasi tutto novembre, compresa la sfida contro l'Atletico Madrid e quella di Champions League contro Chelsea. Negli ultimi giorni, però, il centrocampista ha mostrato progressi costanti: le sedute di allenamento sono state completate senza dolore e le risposte fisiche agli esercizi sono state perfette. Se queste sensazioni positive verranno confermate nei prossimi giorni, Hansi Flick potrà presto riavere a disposizione il suo regista, una pedina chiave per la manovra catalana.

Il rientro di Pedri non solo rinforza il centrocampo, ma rappresenta anche un'iniezione di morale per l’intera squadra, chiamata a sostenere tanti impegni fino al termine del 2025.