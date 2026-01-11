PSG, futuro Dembele: Luis Enrique in silenzio. Poi ribatte: "Le trattative restano private"

Quando le immagini sono più forti delle parole. Luis Enrique, allenatore del PSG, è rimasto impietrito per qualche istante alla domanda sulla situazione contrattuale della sua stella più grande, Ousmane Dembélé (in scadenza nel 2028): "Domanda per la direzione sportiva. Puoi parlare con Luis Campos e fargli la domanda", la risposta del tecnico spagnolo in conferenza stampa e alla vigilia del derby contro il Paris FC per gli ottavi di finale di Coppa di Francia.

Luis Enrique non ha granché apprezzato di essere interrogato a proposito del futuro del Pallone d’Oro e sulla necessità o meno di fare di tutto per trattenerlo. Per questo l'allenatore parigino ha prediletto la via del silenzio davanti ai media, finché ha rimbalzato la questione alla dirigenza. Ma è nato da un collegamento a proposito delle fake news sulle trattative di rinnovo e potenziali addii di alcuni giocatori: "Sono voci, ce ne sono sempre intorno al PSG. Siamo abituati. È privato e resterà tale", ha ribadito tra le indiscrezioni su Dembele ma anche Barcola.

"Ci sono molte fake news. Si potrebbe pensare che sia importante destabilizzare i giocatori e la squadra, ma nulla di tutto questo accadrà. È normale avere delle trattative, ma resta tutto privato, sappiamo cosa vogliamo ed è la cosa più importante", il diktat impartito da 'Lucho'. Assicurando: "Siamo tranquilli e sereni, come al solito. Normalmente devi gestire i problemi sul campo, ma in questo momento alcune persone cercano di destabilizzarci dall’esterno con questo tipo di fake news. Ma non ha nulla a che vedere con la realtà".