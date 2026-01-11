Real Madrid, c'è il Barcellona. Xabi Alonso: "Huijsen titolare? Sta meglio. Volevamo Mbappé..."

La finale di Supercoppa di Spagna è giunta. Il grande Clasico si ripropone tra Barcellona e Real Madrid, mentre il tecnico delle merengues Xabi Alonso ha rilasciato le prime impressioni antecedenti il calcio d'inizio: "Abbiamo cercato di usare il tempo nel miglior modo possibile, in modo che i giocatori recuperassero dalla disidratazione", l'esordio ai microfoni di Movistar.

Confermata invece la presenza di Kylian Mbappé, attaccante francese e numero 10 del Real Madrid, che partirà dalla panchina per il fastidio al ginocchio sinistro: "Può giocare qualche minuto. Dipende sempre dalla partita, volevamo avere l’opzione con lui, ascoltarlo e le sensazioni sono migliori". Poi parla della scelta dell'ex Juventus Huijsen dal primo minuto al centro della difesa: "Sta meglio, è disponibile, vediamo l’andamento della partita, Dean ha avuto un piccolo infortunio ma si allena da giorni ed è pronto per iniziare".

Sul piano da attuare contro il Barcellona: "È una finale, sarà una partita intensa con momenti diversi, avere buon controllo indipendentemente da quello che succede, che la squadra stia competendo e sappia scegliere i momenti. Questo significa competere per vincere le finali".

Finale Supercoppa di Spagna, le formazioni ufficiali

Barcellona (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Baldé; De Jong, Fermin, Pedri; Yamal, Raphinha, Lewandowski

A disposizione: Szczesny, Ter Stegen, Araújo, Gerard Martín, Marqués, Casadó, Marc Bernal. Roony, Dani Olmo, Rashford et Ferran Torres.

Allenatore: Hansi Flick.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius Jr.

A disposizione: Lunin, Carvajal, David Jiménez, Rüdiger, Alaba, Fran García, Pitarch, Ceballos, Mastantuono, Arda Guler, Mbappé.

Allenatore: Xabi Alonso.