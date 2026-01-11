Bundesliga, Bayern Monaco spietato: ridicolizza il Wolsburg 8-1 ed è solissimo in vetta
All'Allianz Arena è un festival del gol per il Bayern Monaco, ma una figuraccia totale per il Wolfsburg. In occasione del 16esimo turno di Bundesliga, i bavaresi annientano i Lupi - difensivamente disastrosi - per 8-1 dopo l’intervallo.
Infatti, dopo il 2-1 della banda di Kompany firmato Luis Diaz e autogol di Fischer, è stato nella seconda metà di gara che il Wolfsburg è caduto in disgrazia: otto 6 le reti aggiuntive, con Olise autore di doppietta e assist.
Con questo avvio nel 2026 (2 vittorie su 2), il Bayern rafforza in modo impressionante la sua leadership in classifica (+11 sul Borussia Dortmund secondo) di campionato tedesco e resta imbattuto anche nel complessivo 29° match casalingo contro il Wolfsburg in Bundesliga.
IL 16° TURNO DI BUNDESLIGA
Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 3-3
Sabato 10 gennaio
Werder Brema-Hoffenheim rinviata
Friburgo-Amburgo 2-1
Heidenheim-Colonia 2-2
St Pauli-Lipsia rinviata
Union Berlino-Mainz 2-2
Bayer Leverkusen-Stoccarda 1-4
Domenica 11 gennaio
Borussia Monchengladbach-Augsburg 4-0
Bayern Monaco-Wolfsburg 8-1
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 44
2. Borussia Dortmund 33
3. Lipsia 29
4. Bayer Leverkusen 29
5. Stoccarda 29
6. Hoffenheim 28
7. Eintracht Francoforte 26
8. Friburgo 23
9. Union Berlino 22
10. Borussia Monchengladbach 19
11. Werder Brema 17
12. Colonia 17
13. Amburgo 16
14. Wolfsburg 15
15. Augusta 14
16. St. Pauli 12
17. Heidenheim 11
18. Mainz 9