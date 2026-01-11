Che disastro lo United: esce subito dalla FA Cup, gol dell'ex Welbeck. Avanti il Brighton
Il Manchester United viene eliminato nello stretto giro di posta dalla FA Cup. Disastro a Old Trafford, dove passa il Brighton di Hurzeler: Gruda e Welbeck, ex della gara, fanno colare a picco i Red Devils.
Inutile il gol di Sesko nel finale, la banda di Fletcher poi perde le staffe e resta anche in 10 contro 11 per la doppia ammonizione in pochi minuti di Lacey - subentrato al 62' per Mason Mount. Inefficace invece l'ingresso a gara in corso dell'ex Bologna Zirkzee per Mainoo, finisce 2-1 la partita. E sono i Seagulls a volare ai sedicesimi della coppa nazionale.
Il quadro completo del terzo turno di FA Cup
Venerdì 9 gennaio
MK Dons - Oxford United 1-1 (3-4 d.c.r.)
Preston North End - Wigan Athletic 0-1
Wrexham - Nottingham Forest 3-3 (4-3 d.r.c.)
Port Vale - Fleetwood Town 1-0
Sabato 10 gennaio:
Macclesfield - Crystal Palace 2-1
Everton - Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)
Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town 6-1
Cheltenham Town - Leicester City 0-2
Doncaster Rovers - Southampton 2-3
Stoke City - Coventry City 1-0
Sheffield Wednesday - Brentford 0-2
Newcastle United - AFC Bournemouth 2-2 - Ai supplementari
Fulham - Middlesbrough 3-1
Ipswich Town - Blackpool 2-0
Manchester City - Exeter City 10-1
Burnley - Millwall 5-1
Boreham Wood - Burton Albion 0-5
Tottenham Hotspur - Aston Villa 1-2
Grimsby Town - Weston 3-2
Cambridge United - Birmingham City 2-3
Bristol City - Watford 5-1
Charlton Athletic - Chelsea 1-5
Domenica 11 gennaio
Portsmouth - Arsenal 1-4
West Ham United - Queens Park Rangers 1-1 (2-1 d.c.r)
Norwich City - Walsall 5-1
Derby County - Leeds United 1-3
Swansea City - West Bromwich Albion 1-1 (2-3 d.c.d.r)
Hull City - Blackburn Rovers 0-0 (1-0 d.c.r)
Sheffield United - Mansfield Town 3-4
Manchester United - Brighton & Hove Albion 1-2
Lunedì 12 gennaio
Liverpool - Barnsley
*in neretto le qualificate ai 16esimi