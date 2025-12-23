Barcellona, Pedri svela: "Colazione solo nei giorni di gara". E scherza su Ferran Torres

Al contrario di vari talenti della Masia poi balzati in prima squadra, Pedri ha dovuto passare la trafila delle giovanili del Las Palmas e trascorrere in prestito una stagione lì prima di ricevere ampia fiducia e appoggio dal Barcellona. D'altronde un investimento di 23 milioni di euro per prelevare il giovanissimo centrocampista spagnolo, allora ancora 17enne, era già di per sé un attestato di stima. Ma ormai con la maglia blaugrana all'età di 23 anni è un intoccabile punto fermo dell'undici titolare di Hansi Flick.

In un’intervista molto personale concessa alla rivista Esquire, Pedri ha spiegato quanto le sue abitudini siano cambiate nel tempo, pur sempre con il focus di performare ai massimi livelli al Barcellona. Svelando la sua routine prima delle partite: "Faccio colazione solo nei giorni di gara e mangio un pasto abbondante. È qualcosa che mi sono imposto io stesso".

Il centrocampista classe 2002 poi ha parlato anche di un suo compagno di squadra, Ferran Torres, che gli ha dato svariati consigli per ridurre il rischio di infortuni. "Ci sono stati degli aggiustamenti", ha detto Pedri, ma così facendo ha potuto giocare "con continuità e regolarità" piuttosto che fermarsi per un periodo. Ferran resta il suo migliore amico al Barça, che spesso accompagna in auto al centro sportivo del club per gli allenamenti: "All’andata va mezzo addormentato, ma al ritorno parliamo molto. Mi ha dato molti consigli che mi sono stati utili".