Pedri e l'amore per il fantacalcio: "Lo faccio con mio padre e lo aiuto con qualche dritta"

In una recente intervista con Esquire, il gioiellino di centrocampo del Barcellona Pedri ha aperto le porte della sua vita privata, svelando come trascorre il tempo lontano dai riflettori del Camp Nou. Tra passioni comuni e un legame speciale con la famiglia, il fuoriclasse del Barcellona ha mostrato il suo lato più spontaneo e genuino senza nascondere qualche abitudine curiosa.

"Nel tempo libero mi piace guardare serie TV, divertirmi con i giochi da tavolo o con i videogame", ha spiegato il centrocampista canario. "Appena posso, mi piace anche cimentarmi in altri sport, ma in generale la mia passione è proprio giocare, in ogni sua forma".

Il retroscena più curioso riguarda però il rapporto con il padre e la loro passione condivisa per il calcio, che sfocia nel mondo dei fantasy game. Pedri ha ammesso, con un sorriso, di essere attivamente coinvolto nelle strategie paterne: "A casa guardo spesso le partite con mio padre e sì, a volte lo aiuto con il Fantacalcio. Mi chiede se un determinato giocatore scenderà in campo o meno. È divertente, perché capita di ritrovarci a esultare per il gol di una squadra qualsiasi solo perché l'autore della rete fa parte della nostra formazione", ha detto il