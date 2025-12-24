Barcellona, Pedri 'invita' Leo Messi: "Certo che vorrei giocare di nuovo con lui"

Lionel Messi finirà la sua carriera al Barcellona? Una domanda che oggi non trova risposta, anche considerando che l'argentino ha da poco rinnovato il suo contratto con l'Inter Miami fino al 31 dicembre 2028. Certo, la recente visita in incognito del fenomeno dell'Albiceleste in terra catalana e le annesse dichiarazioni sulla nostalgia per quella che è sempre stata casa sua, non fanno che alimentare certe voci. Sul fatto che, prima o poi, magari la sua strada tornerà a incrociarsi con quella del club dove è diventato quello che tutti conoscono.

Anche fra i calciatori che militano nella squadra guidata da Hansi Flick c'è chi gioirebbe all'idea di giocare - di nuovo - con Messi. Fra questi c'è Pedri, che in un'intervista concessa ad Esquire ha dichiarato: "Giocare ancora con Messi? Certo che vorrei giocare di nuovo con lui, senza dubbio. È il miglior giocatore della storia e mi ha aiutato molto durante la stagione in cui abbiamo giocato insieme", ha spiegato.