FA Cup, United sbattuto fuori dal Brighton. Ma Dalot: "Ad essere onesti meritavamo di vincere"

Il Manchester United l'ha combinata grossa. Nello scontro diretto con il Brighton ai trentaduesimi di FA Cup, infatti, i Red Devils al momento condotti da Fletcher come allenatore ad interim cade male a Old Trafford - di fronte ai propri tifosi - incassando la sconfitta per 2-1 dai Seagulls. Nel segno del grande ex di giornata e prodotto del vivaio del club Welbeck.

"Abbiamo creato abbastanza per vincere la partita, ad essere onesti. Poi il cartellino rosso ci ha messo in svantaggio perché negli ultimi momenti stavamo dominando sul Brighton", ha dichiarato Diogo Dalot a TNT Sports, a proposito dell'espulsione di Lacey che ha appiedato la squadra. "Nel complesso siamo molto delusi perché volevamo passare il turno. Tutti i ragazzi hanno continuato a cercare spazi, come ho detto, siamo davvero delusi perché penso che meritassimo di vincere".

Sulla situazione delicata dopo la partenza di Ruben Amorim e Darren Fletcher momentaneo sostituto in panchina: "È davvero difficile. È sempre un periodo in cui bisogna trovare modi per risolvere i problemi molto rapidamente. Dobbiamo adattarci e andare avanti", la conclusione del laterale portoghese.