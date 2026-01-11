Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Supercopppa di Spagna, le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid: Yamal vs Vinicius

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:22Calcio estero
Yvonne Alessandro

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid, finalissima di Supercoppa di Spagna. Colpo di scena lato blaugrana, Flick rispolvera Lewandowski titolare e piazza Eric García al centro della difesa con Koundé, in avanti a chiudere il tridente stellare col polacco Yamal e Raphinha. Poi De Jong in cabina di regia, con Fermin Lopez e Pedri a ruotare a piacimento.

Dalla parte del Real, Valverde si sacrifica come terzino destro, mentre Asencio-Huijsen compongono la coppia di centrali e Alvaro Carreras laterale di sinistro. Fuori Arda Guler, Bellingham si abbassa a centrocampo e in avanti Gonzalo sarà il '9' prescelto con Rodrygo e Vinicius ai suoi fianchi là davanti. Confermata l'anticipazione proveniente dalla Francia: Kylian Mbappé - reduce da un problema alla caviglia - figura in panchina, su scelta di Xabi Alonso.

Barcellona (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Baldé; De Jong, Fermin, Pedri; Yamal, Raphinha, Lewandowski
A disposizione: Szczesny, Ter Stegen, Araújo, Gerard Martín, Marqués, Casadó, Marc Bernal. Roony, Dani Olmo, Rashford et Ferran Torres.
Allenatore: Hansi Flick.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius Jr.
A disposizione: Lunin, Carvajal, David Jiménez, Rüdiger, Alaba, Fran García, Pitarch, Ceballos, Mastantuono, Arda Guler, Mbappé.
Allenatore: Xabi Alonso.

