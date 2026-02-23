Barcellona, colpo di scena: incontro con l'agente di Rashford per il riscatto dallo United

Le foto inchiodano il Barcellona. Oggi, secondo quanto rivelato da SPORT, si è tenuto un incontro chiave tra il diesse blaugrana Deco e Arturo Canales, agente di Marcus Rashford, per iniziare a preparare lo scenario in vista della trattativa per il riscatto dal Manchester United la prossima estate.

Come anticipato nelle scorse settimane, il club catalano intende acquisire a titolo definitivo il cartellino dell'attaccante inglese di 28 anni, seppur con un tentativo di ribasso del prezzo, in estate fissato per 30 milioni di euro. Questo è il principale scoglio da arginare per il Barcellona: il Manchester United è irremovibile a riguardo e pare non ci sia margine per modificarla. Considerano il patto chiuso e ritengono che ora resti solo da decidere se eseguirlo o meno.

Kostas Theoharides però potrebbe districare i nodi del pettine. Il rappresentante, che lavora nella stessa agenzia di Arturo Canales, mantiene buoni rapporti con il Manchester United ed è già stato importante la scorsa estate per chiudere il prestito di Rashford al Barça. Una figura chiave che potrebbe riavvicinare le parti e trovare un punto d'incontro per completare il passaggio del classe '97. Dal club blaugrana, secondo quanto riportato dal quotidiano catalano, filtra fiducia e la volontà del giocatore potrebbero aprire una via d'intesa.

Il rendimento del ragazzo ha convinto lo staff tecnico, così come Hansi Flick. L'estate sarà ancora lontana, ad oggi, ma i colloqui tra l'entourage di Rashford e il Barcellona sono stati avviati. Un altro cavillo da risolvere, inoltre, è l'ingaggio del giocatore di 28 anni: uno stipendio elevato al Manchester United che invece gli spagnoli non possono permettersi. Perciò il prodotto del vivaio Red Devils dovrà accettare una riduzione importante del salario se vorrà rimanere al Camp Nou.