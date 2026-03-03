Rashford si è rilanciato e il Barcellona lo riscatterà. Ma sono lontani i tempi di Mister 100 mln
Marcus Rashford e il Barcellona sono sempre più vicini a dirsi sì in via definitiva. Dopo il trasferimento in prestito della scorsa estate, i catalani sarebbero pronti a versare i 30 milioni di euro circa previsti dall’opzione per trasformare l’operazione in acquisto a titolo permanente.
Una cifra ben distante dalle valutazioni di qualche anno fa, quando il Manchester United prendeva in considerazione soltanto offerte superiori ai 100 milioni. Secondo Sport, il Barça è intenzionato a chiudere l’affare alle condizioni pattuite, con i Red Devils ormai orientati a non reintegrare l’attaccante nel progetto tecnico, nemmeno dopo l’addio di Ruben Amorim.
Il paragone con il passato è inevitabile. Nel 2020 Thomas Tuchel, allora alla guida del PSG, aveva fatto di Rashford la priorità assoluta dopo averlo visto eliminare i parigini con un rigore allo scadere in Champions League. Il tecnico tedesco sosteneva che “la gente non si rendeva conto di quanto fosse bravo Rashford”, spingendo per un investimento monstre. Si parlò anche di accostamenti a Kylian Mbappé, come possibile complemento o erede a lungo termine.
Dopo stagioni altalenanti – 21 gol nel 2019-20, 30 sotto Erik ten Hag, ma anche annate sotto la doppia cifra – il ciclo a Old Trafford sembra concluso. Il Barcellona si prepara a chiudere a condizioni favorevoli, mentre lo United dovrà accettare una valutazione molto inferiore rispetto al passato.
