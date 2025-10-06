Barcellona, dopo Eto'o una nuova stella dal Camerun? Karl Etta Eyong nel mirino

Autore di cinque gol in otto partite di Liga con il Levante, Karl Etta Eyong è già nel mirino dei grandi club europei. Secondo la stampa spagnola, il suo trasferimento al Barcellona si sarebbe potuto concretizzare già quest’estate, ma i blaugrana restano i favoriti per assicurarsi il giovane talento camerunese nella prossima finestra di mercato.

Nel ranking dei migliori marcatori della Liga domina Kylian Mbappé (9 gol in otto giornate), ma subito dietro spicca il nome del 21enne, terzo tra Julian Alvarez (Atlético) e Vinícius Júnior (Real Madrid). Passato in estate dal Villarreal al Levante, Etta Eyong ha già totalizzato cinque reti e tre assist in stagione, conquistando gli osservatori per la sua rapidità e la capacità di muoversi tra le linee.

Il quotidiano Sport rivela che il Barça aveva tentato l’assalto a fine mercato, dopo averlo seguito attentamente durante la sua esperienza a Cadice. Tuttavia, i problemi finanziari e i vincoli del fair play economico spagnolo hanno impedito l’operazione, valutata qualche milione di euro. Ora, con una clausola rescissoria fissata a 30 milioni, diversi club di Premier League sono pronti a farsi avanti. Nonostante ciò, il giocatore avrebbe espresso la volontà di privilegiare il Barça come prossima destinazione, anche se resta da capire come i catalani gestiranno il finale di carriera di Robert Lewandowski. A 37 anni, il polacco dovrebbe restare ancora un anno, accettando un ruolo da vice e una riduzione d’ingaggio.