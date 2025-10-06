Benrahma nei guai a causa dei suoi cani: aggredirono un uomo, rischia il carcere

Said Benrahma, ex attaccante dell’Olympique Lione e del West Ham, è finito nel mirino della giustizia britannica per un episodio risalente all’estate 2023. L’algerino, oggi in Arabia Saudita con il Neom, è accusato di possesso di cani "pericolosamente fuori controllo" dopo l’aggressione di un uomo da parte dei suoi due animali, un American Bully e un Bulldog americano, nei pressi della sua abitazione di Hornchurch, a est di Londra.

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, la vittima stava passeggiando quando è stata attaccata dai due cani del calciatore. Benrahma, che nel 2023 militava ancora nel West Ham, dovrà rispondere davanti al tribunale di Willesden. Le pene previste vanno da una multa a una possibile detenzione, oltre all’interdizione dal possesso di animali e alla loro eventuale soppressione.

Il giocatore, oggi 29enne, non si è presentato in aula la scorsa settimana poiché si trova a oltre 5.000 chilometri di distanza, ma sarà ascoltato entro fine mese, di persona o in videoconferenza. Il suo avvocato, Adrian England, ha chiesto un rinvio dell’udienza, precisando che l’assistito intende negare le accuse. Il nazionale algerino, con 40 presenze e 4 gol, è stato il terzo acquisto più costoso della storia del West Ham (35 milioni di euro). Dopo il passaggio al Lione nel 2024 e un rendimento altalenante, si è trasferito in estate al Neom, dove ha iniziato la stagione con un solo assist in quattro partite.