Inghilterra, Tuchel esclude Bellingham dai convocati. I tifosi dei Tre Leoni approvano

Thomas Tuchel, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha deciso di fare a meno di Jude Bellingham per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Galles e Lettonia, in programma questa e la prossima settimana. Una scelta che, sorprendentemente, trova l’appoggio della maggior parte dei tifosi inglesi.

Il centrocampista del Real Madrid, reduce da un intervento alla spalla, si è ripreso ma non ha ancora ritrovato la miglior condizione fisica. Anche le sue ultime prestazioni con i blancos non hanno convinto del tutto, e lo stesso vale per le uscite più recenti con la nazionale, dove Bellingham è apparso in difficoltà, con atteggiamenti in campo giudicati negativamente.

Tuchel ha quindi preferito non forzare i tempi di recupero del 21enne, puntando su un gruppo che, nel mese di settembre, ha già conquistato risultati positivi anche senza di lui.

Secondo un sondaggio condotto dal quotidiano britannico Daily Mail, su oltre 13.500 votanti, l’83% dei tifosi ha approvato la decisione del tecnico. Un dato che conferma il pieno sostegno dei supporter alla linea adottata da Tuchel.

Rispetto alle recenti vittorie contro Andorra e Serbia, il ct inglese non ha apportato modifiche alla rosa, fatta eccezione per l’assenza dell’esterno difensivo Reece James, costretto al forfait per infortunio.