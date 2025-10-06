Portogallo, Joao Neves torna a Parigi. Confermata l'indisponibilità comunicata dal PSG

Periodo complicato per Joao Neves, uno dei giocatori più importanti del PSG di Luis Enrique, costretto a fermarsi ancora per infortunio. Il giovane centrocampista portoghese, alle prese da metà settembre con un problema ai muscoli ischiocrurali accusato nel match contro l’Atalanta (17 settembre), non ha più collezionato minuti ufficiali, nonostante la recente presenza in panchina contro il Barcellona. Durante l’ultima gara di campionato contro il Lille (1-1), il PSG ha dovuto fare a meno di ben nove titolari, tra cui proprio Neves.

Per questo motivo, la convocazione di Neves da parte della nazionale portoghese aveva sollevato qualche perplessità a Parigi. Il club aveva già informato la Federcalcio lusitana che il centrocampista non fosse ancora pronto per tornare in campo. I medici della selezione, infatti, dopo averlo valutato, hanno confermato l’indisponibilità del giocatore. "Il dipartimento Salute - scrive la FPF in una nota - ha ritenuto che Joao Neves non sia fisicamente idoneo a partecipare alle partite della nazionale".

Una decisione che permette al PSG di riaccogliere il suo talento infortunato per proseguire il percorso di recupero. Luis Enrique potrà così gestire con calma il suo rientro, evitando ulteriori rischi in vista dei prossimi impegni stagionali.