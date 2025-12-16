Barcellona, Flick non risponde al Real: "Non parlo degli arbitri, il mio modo di fare è diverso"

L'allenatore del Barcellona, Hans-Dieter Flick, ha risposto alle recenti polemiche e ai commenti rilasciati dal Real Madrid in merito all'operato degli arbitri. Il tedesco ci ha tenuto a mantenere il consueto stile e una linea ferma, focalizzando l'attenzione sulle responsabilità interne della sua squadra: "Sappiamo che gli arbitri sono una parte importante del gioco e non possiamo giocare senza di loro. Tutti commettono errori. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e vedere cosa possiamo fare meglio. Non voglio parlare degli altri".

Il tecnico tedesco ha poi sottolineato l'importanza di non creare ulteriore stress sul corpo arbitrale, specialmente in un momento di alta tensione in vetta alla classifica: "Dobbiamo costruire la migliore squadra possibile ed è ingiusto mettere ulteriore pressione sugli arbitri. Questo non è il mio modo di fare". Attualmente, il Barcellona si trova in testa alla classifica del campionato spagnolo, con il Real Madrid che occupa la seconda posizione.

Il programma completo della 16^ giornata in Liga

Real Sociedad - Girona 1-2

Atletico Madrid - Valencia 2-1

Maiorca - Elche 3-1

Barcellona - Osasuna 2-0

Getafe - Espanyol 0-1

Siviglia - Oviedo 3-0

Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0

Levante - Villarreal (posticipata)

Alaves - Real Madrid 1-2

Vallecano - Betis 0-0

Classifica aggiornata

1. Barcellona 43 (17 partite giocate)

2. Real Madrid 39 (17)

3. Villarreal 35 (16)

4. Atletico Madrid 34 (17)

5. Espanyol 30 (16)

6. Betis 25 (16)

7. Athletic Bilbao 23 (17)

8. Celta Vigo 22 (16)

9. Siviglia 20 (16)

10. Getafe 20 (16)

11. Elche 19 (16)

12. Alaves 18 (16)

13. Vallecano 18 (16)

14. Maiorca 17 (16)

15. Real Sociedad 16 (16)

16. Osasuna 15 (16)

17. Valencia 15 (16)

18. Girona 15 (16)

19. Oviedo 10 (16)

20. Levante 9 (15)