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Tottenham, la prima conferenza di De Zerbi: "Poca fortuna fin qui. Vicario? Ancora out"

Tottenham, la prima conferenza di De Zerbi: "Poca fortuna fin qui. Vicario? Ancora out"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:33Calcio estero
Pierpaolo Matrone

È iniziata ufficialmente l’avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham. Il tecnico italiano ha parlato per la prima volta a due giorni dell’esordio contro il Sunderland, con l’obiettivo di dare una svolta immediata alla stagione e conquistare la prima vittoria in Premier League del 2026. Non mancano però le difficoltà, a partire dagli infortuni: Guglielmo Vicario non sarà disponibile, mentre Rodrigo Bentancur è ancora lontano dalla migliore condizione. “Vicario non è pronto, spero possa tornare la prossima settimana. Bentancur si allena con noi ma non è al 100%, però abbiamo le risorse per lottare”, ha spiegato De Zerbi.

Il tecnico ha poi evidenziato alcune difficoltà iniziali anche in attacco: “Non ho iniziato con molta fortuna. Kudus per me era un giocatore cruciale, ma dobbiamo guardare avanti. Abbiamo comunque tanti attaccanti di qualità”. Grande attenzione anche al gruppo: “Ho visto giocatori importanti, sia giovani come Bergvall, Gray, Tel e Simons, sia più esperti come Van de Ven, Romero e Porro. Van de Ven è cruciale per me”.

Infine, un messaggio chiaro sulla filosofia: “Dobbiamo meritarci il supporto dei tifosi. C’è solo un club: i giocatori passano, i tifosi restano. Il nostro compito è renderli felici con il gioco e lo spirito giusto”.

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