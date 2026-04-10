Juve su Bernardo Silva, Guardiola ironico: "Sono molto arrabbiato, non mi ha detto niente"

Nel momento più delicato della stagione, tra rincorsa al titolo e sfide decisive, Pep Guardiola ha parlato anche di uno dei temi più caldi in casa Manchester City: il futuro di Bernardo Silva, nome che da settimane circola anche in orbita Juventus in vista della prossima estate.

Il tecnico catalano non ha nascosto un pizzico di ironia – e forse di preoccupazione – sulla situazione: “Non lo so, sono molto arrabbiato con Bernardo perché un mese fa gli ho detto che dovevo essere io il primo a saperlo e lui non mi ha detto nulla. Gli ho detto scherzando ‘dimmi, me lo merito’, ma non mi ha detto niente, quindi non so cosa stia succedendo”. Parole che lasciano intendere come la decisione sia ancora nelle mani del giocatore.

Guardiola ha poi ribadito tutta la sua stima: “È stato un acquisto incredibile per noi. Amo questo club e mi piacerebbe che restasse fino alla fine della carriera, ma è una sua scelta. Nei momenti difficili si vedono i grandi giocatori, e lui lo è”. Sul campo, invece, il City è chiamato a non sbagliare più: “Dobbiamo vincere tutte le partite, altrimenti non avremo possibilità”.