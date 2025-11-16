Rashford splende al Barcellona, la dirigenza pensa al riscatto: le cifre. E lo United apre

L’inizio di stagione di Marcus Rashford al Barcellona è più che positivo. Sei gol e 9 assist in 16 partite ufficiali per l’attaccante inglese, arrivato dal Manchester United la scorsa estate in prestito, sulla cresta dell'onda per l'assenza per infortunio di Raphinha e lo spazio relativo trovato nell'undici di Flick. Intanto, insieme a Eric Garcia, è l’unico calciatore ad aver partecipato a tutte le partite e il secondo per minuti giocati, superato solo dal difensore blaugrana.

Numeri e impatto altisonante che portano la dirigenza del Barça a dover già riflettere sul futuro di Rashford: dovrà decidere se esercitare l’opzione di acquisto sul 28enne inglese e - secondo quanto riportato dal quotidiano catalano SPORT - pare la risposta sia positiva. La clausola rescissoria tra 30-35 milioni di euro è ritenuta elevata, ragion per cui il direttore sportivo Deco tenterà di abbassarla con un'opera diplomatica e di negoziazione nel confronto con lo United.

E di ragioni ce ne sono svariate. Rashford sta bene a Barcellona e nel club, per questo il suo desiderio è quello di continuare a vestire blaugrana e giocare all'ombra del nuovissimo Spotify Camp Nou. E la volontà del Manchester United? Stando a Manchester Evening News, noto tabloid inglese, Ruben Amorim non vorrebbe l'attaccante inglese tra i piedi. Per nulla al mondo. Dopo aver giocato 426 partite con la maglia dei Red Devils, segnando l’impressionante cifra di 138 gol, Marcus ha dovuto lasciare quella che era la sua casa dopo alcuni contrasti con l’allenatore portoghese. E ora è tornato a splendere nel capoluogo catalano.