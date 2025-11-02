Barcellona, o vinci o è fuga-Real: di fronte l'Elche, le scelte di Flick (con Pedri ko)

Considerando la vittoria in carrozza del Real Madrid di ieri contro il Valencia, il Barcellona oggi non può proprio sbagliare. Alle 18.30 inizia la sfida contro l'Elche: una vittoria riporterebbe i blaugrana quantomeno a -5 dalla vetta occupata dai rivali.

Al momento di scendere in campo, Yamal e compagni distano però ben 8 lunghezze e questo può avere un peso, così come l'infortunio di Pedri. Al riguardo, Flick nella conferenza della vigilia ha dichiarato: "L'infortunio ci ha sorpreso. Ha avvertito solo un po' di fastidio, ma lo abbiamo visitato e abbiamo visto l'infortunio. Ci manca uno dei nostri migliori giocatori. Ci dà il possesso palla. Ma dobbiamo gestirlo. Speriamo che torni presto".

Per la sfida di oggi intanto il tecnico tedesco si affida a De Jong, Casadò e Fermin Lopez, con Yamal, Ferran Torres e Rashford in attacco. Di fronte l'Elche dell'ex Milan André Silva, attualmente nono in graduatoria con i suoi 14 punti. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali con le scelte dei due tecnici.

<

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Elche

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; De Jong, Casadò, Fermin Lopez; Yamal, Ferran, Rashford. Allenatore: Hansi Flick.

Elche (4-1-4-1): Inaki Pena; Nunez; Affengruber, Bigas, Pedrosa; Aguado; Valera, Martin Neto, Febas, Rafa Mir; André Silva. Allenatore: Eder Sarabia