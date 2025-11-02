Il Porto di Farioli consolida la vetta: 2-1 al Braga, +3 sullo Sporting e +4 su Mourinho
Il Porto di Francesco Farioli supera 2-1 il Braga nella 10^ giornata del campionato portoghese: con questo successo i Dragoes consolidano la vetta in Primeira Liga portandosi a +3 dallo Sporting ed a +4 dal Benfica di Mourinho. Al gol di Rodrigo Mora al 41' ha risposto quello di Victor Gomez al 51'. Al 79' però ecco la rete decisiva di Borja Sainz a decidere la sfida.
Vediamo di seguito i risultati delle partite già giocate nella Primeira Liga portoghese con la classifica aggiornata dopo le ultime gare giocate oggi. Chiuderà la giornata Gil Vicente - Santa Clara, in programma lunedì sera.
LIGA PORTUGAL, 10ª GIORNATA
Sporting CP - Alverca 2-0
Nacional - Famalicao 0-1
Casa Pia - Estrela Amadora 3-5
Rio Ave - Estoril 0-4
Vitoria SC - Benfica 0-3
AFS - Tondela 2-2
Arouca - Moreirense 0-2
Porto - Braga 2-1
Gil Vicente - Santa Clara
CLASSIFICA
1. Porto 28
2. Sporting CP 25
3. Benfica 24
4. Gil Vicente 19
5. Famalicao 19
6. Moreirense 18
7. Braga 13
8. Santa Clara 11*
9. CD Nacional 11
10. Rio Ave 11
11. Vitoria SC 11
12. Estoril Praia 10
13. Estrela Amadora 10
14. Alverca 10
15. Arouca 9
16. Casa Pia 8
17. Tondela 6
18. AVS 2
*una partita in meno
MARCATORI
8 reti: Pavlidis (Benfica)
7 reti: Pedro Gonçalves e Suarez (Sporting CP) e Pablo (Gil Vicente)
6 reti: Fernandes Silva (Rio Ave), Ramirez (Nacional), Samu (Porto)