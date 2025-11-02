Solo l'AZ tiene il passo di Feyenoord e PSV: -4, la classifica in Eredivisie
Si chiude l'undicesima giornata della Eredivisie olandese. L'AZ Alkmaar ha battuto 0-1 lo Sparta Rotterdam grazie alla rete di Kees Smit al 69'. La squadra di Martens dunque è l'unica che sembra tenere il passo della coppia in vetta formata da Feyenoord e PSV Eindhoven, al momento a quota 28 ed a 4 lunghezze dall'AZ. Pareggio per 1-1 fra Groningen e Twente, mentre l'Utrecht supera 1-0 il NEC portandosi al sesto posto.
Vediamo di seguito tutti i risultati della giornata che si è conclusa oggi, con la classifica aggiornata della Eredivisie olandese e la classifica marcatori.
EREDIVISIE, 11ª GIORNATA
PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2
Ajax - Heerenveen 1-1
NAC Breda - Go Ahead Eagles 1-0
Feyenoord - Volendam 3-1
Telstar - Excelsior 2-2
Heracles - PEC Zwolle 8-2
Groningen - Twente 1-1
Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar 0-1
Utrecht - NEC Nijmegen 1-0
CLASSIFICA
1. Feyenoord 28
2. PSV Eindhoven 28
3. AZ Alkmaar 24
4. Ajax 20
5. Groningen 19
6. Utrecht 16
7. Sparta Rotterdam 16
8. NEC Nijmegen 15
9. Twente 14
10. Heerenveen 14
11. Go Ahead Eagles 13
12. Fortuna Sittard 13
13. NAC 12
14. Volendam 10
15. Excelsior 10
16. Zwolle 9
17. Telstar 8
18. Heracles 6
MARCATORI
13 reti: Ueda (Feyenoord)
8 reti: Saibari (PSV Eindhoven)
6 reti: Kostons (PEC Zwolle), Lauritsen (Sparta Rotterdam), Weghorst (Ajax), Parrott (AZ Alkmaar), Van Wolfswinkel (Twente), Hornkamp (Heracles)