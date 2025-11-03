Le Havre, Digard denuncia Donnum: "Se il suo non è un gesto razzista, cos'è?"

Nella sfida fra Tolosa e Le Havre giocata oggi in Ligue 1, monta la polemica nonostante una partita giocata a ritmi blandi e finita 0-0.

L'allenatore del Le Havre, Didier Digard, ha denunciato un presunto gesto razzista compiuto da Aron Dönnum, terzino norvegese del Tolosa, nei confronti di Simon Ebonog.

Infatti, all'inizio del recupero del secondo tempo, Dönnum si è agitato la mano davanti al naso mentre guardava Ebonog. Questo gesto, è stato interpretato come un atto razzista dal Le Havre.

Queste le sue parole riportate da RMC Sport: "Il calcio non è il centro della mia vita, e quello che ho visto oggi è intollerabile. Sono un essere umano prima di tutto. E quello che ho visto oggi è intollerabile. La cosa fantastica è che ho preso un cartellino giallo. Mostra il problema della società francese. Non si fa più sentire quando subisco fallo, e poi, per una cosa così grave, per proteggersi, mi danno un cartellino giallo".

Simon Ebonog è stato ammonito e Digard ha ricevuto la stessa sanzione dopo aver parlato con l'arbitro dell'accaduto a fine partita. Dönnum, tuttavia, è rimasto completamente impunito. "Se diciamo che non è razzismo, cos'è? Voleva solo dire al mio giocatore che fa schifo? Nel peggiore dei casi, se non stiamo parlando di razzismo, possiamo dire cose del genere alla gente, è normale, anche se siamo qui per giocare a calcio? Quindi non è umiliante? Non è umiliante? Non è offensivo? E poi mi dicono che sono stato veemente. Ho semplicemente detto: 'Quello che state lasciando accadere oggi su un campo da calcio è molto grave'. Non ho detto altro".

Infine ha rincarato la dose: "Onestamente, non ricordo nemmeno la risposta degli arbitri. In realtà, sono solo deluso... Mi dispiace per il mio giocatore. Perché, in effetti, il mio giocatore mi ha detto: 'Mister, non ho osato, altrimenti mi avrebbero ammonito'".