892 gol, 399 assist: Messi aggiorna le statistiche e sfida ancora Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo chiama, Leo Messi risponde. Seppur a distanza più grande rispetto al passato ed in palcoscenici di certo meno gloriosi, i due più grandi campioni che hanno dominato l'ultimo ventennio calcistico continuano a sfidarsi a suon di gol.

Nella notte italiana infatti l'asso argentino ha siglato un gol nella sconfitta per 2-1 dell'Inter Miami contro il Nashville. Ricevuta palla dall'amico Rodrigo De Paul, l'ex Barcellona si è accentrato dalla destra e ha scagliato un dardo dal limite dell'area che si è infilato sotto la traversa. Il conteggio per Messi sale così a 892 gol in carriera, con 399 assist.

La sfida con Cristiano Ronaldo continua anche sui numeri

Un gol, quello di Messi, che risponde anche alla doppietta di Cristiano Ronaldo di sabato. Nella sfida vinta 2-1 dal suo Al-Nassr è stato decisivo siglando una doppietta che è servita ai suoi per rimontare l'Al-Feiha. E la seconda rete è arrivata addirittura al 15° minuto di recupero, su calcio di rigore. Il conteggio nel caso di Cristiano Ronaldo è arrivato a 952 reti in carriera. Per entrambi la caccia ai 1000 gol in carriera continua dunque, ricordando che se Cristiano Ronaldo è in vantaggio in termini di reti, l'argentino è avanti sugli assist (399 a 276) e bisogna considerare l'età dei due: CR7 ha 40 anni, Leo ne ha 38.