Il Barcellona si dimentica del Clasico: 3-1 all'Elche, -5 dal Real Madrid

Quando il Real Madrid pregustava già la prima maxi-fuga in vetta alla Liga, ecco arrivare la risposta del Barcellona: la squadra di Hansi Flick si è imposta 3-1 sull'Elche, riportandosi a -5 dal primo posto.

A indirizzare la sfida ci ha pensato subito Lamine Yamal al 9'. Passano due minuti e arriva subito il bis, firmato da Ferran Torres. A fine primo tempo, al 42', l'Elche la riapre con il lampo di Rafa Mir, ma nella ripresa ecco la rete di Rashford a rimettere a posto le cose definitivamente. Vediamo di seguito tutti i risultati delle gare giocate fin qui nella Liga e la classifica aggiornata.

LALIGA, 11ª GIORNATA



Venerdì 31 ottobre

Getafe - Girona 2-1

Sabato 1 novembre

Villarreal - Rayo Vallecano 4-0

Atlético Madrid - Siviglia 3-0

Real Sociedad - Athletic 3-2

Real Madrid - Valencia 4-0

Domenica 2 novembre

Levante - Celta Vigo 1-2

Alavés - Espanyol 2-1

Barcellona - Elche ore 3-1

Betis - Maiorca ore 21

Lunedì 3 novembre

Oviedo - Osasuna ore 21

CLASSIFICA AGGIORNATA



1. Real Madrid 30

2. Barcellona 25

3. Villarreal 23

4. Atlético Madrid 22

5. Espanyol 18

6. Getafe 17

7. Betis 16*

8. Alavés 15

9. Rayo Vallecano 14

10. Elche 14

11. Athletic 14

12. Siviglia 13

13. Celta Vigo 13

14. Real Sociedad 12

15. Osasuna 10*

16. Levante 9

17. Maiorca 9*

18. Valencia 9

19. Oviedo 7*

20. Girona 7

*una gara giocata in meno

Classifica marcatori aggiornata nella Liga spagnola:

13 gol: Mbappé (Real Madrid)

7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)

6 gol: Etta Eyong (Levante)

5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)