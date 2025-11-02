Il Barcellona si dimentica del Clasico: 3-1 all'Elche, -5 dal Real Madrid
Quando il Real Madrid pregustava già la prima maxi-fuga in vetta alla Liga, ecco arrivare la risposta del Barcellona: la squadra di Hansi Flick si è imposta 3-1 sull'Elche, riportandosi a -5 dal primo posto.
A indirizzare la sfida ci ha pensato subito Lamine Yamal al 9'. Passano due minuti e arriva subito il bis, firmato da Ferran Torres. A fine primo tempo, al 42', l'Elche la riapre con il lampo di Rafa Mir, ma nella ripresa ecco la rete di Rashford a rimettere a posto le cose definitivamente. Vediamo di seguito tutti i risultati delle gare giocate fin qui nella Liga e la classifica aggiornata.
LALIGA, 11ª GIORNATA
Venerdì 31 ottobre
Getafe - Girona 2-1
Sabato 1 novembre
Villarreal - Rayo Vallecano 4-0
Atlético Madrid - Siviglia 3-0
Real Sociedad - Athletic 3-2
Real Madrid - Valencia 4-0
Domenica 2 novembre
Levante - Celta Vigo 1-2
Alavés - Espanyol 2-1
Barcellona - Elche ore 3-1
Betis - Maiorca ore 21
Lunedì 3 novembre
Oviedo - Osasuna ore 21
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Real Madrid 30
2. Barcellona 25
3. Villarreal 23
4. Atlético Madrid 22
5. Espanyol 18
6. Getafe 17
7. Betis 16*
8. Alavés 15
9. Rayo Vallecano 14
10. Elche 14
11. Athletic 14
12. Siviglia 13
13. Celta Vigo 13
14. Real Sociedad 12
15. Osasuna 10*
16. Levante 9
17. Maiorca 9*
18. Valencia 9
19. Oviedo 7*
20. Girona 7
*una gara giocata in meno
Classifica marcatori aggiornata nella Liga spagnola:
13 gol: Mbappé (Real Madrid)
7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)
6 gol: Etta Eyong (Levante)
5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)