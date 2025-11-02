Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Antony ne fa altri 2, tutto facile per il Betis: 3-0 al Maiorca e 5° posto

Antony ne fa altri 2, tutto facile per il Betis: 3-0 al Maiorca e 5° postoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 23:11Calcio estero
Daniele Najjar

Prosegue l'undicesima giornata nella Liga spagnola. Il Betis supera 3-0 il Maiorca grazie alla doppietta siglata dall'ex Manchester United Antony (al 10' ed al 34') ed al gol di Ezzalzouli al 37'. L'attaccante brasiliano è a quota 5 gol stagionali, dei quali 4 in Liga.

Con questo risultato la squadra di Manuel Pellegrini si porta così al quinto posto in classifica, in solitaria, a -3 dall'Atletico Madrid e dunque in piena corsa per la Champions. Vediamo di seguito tutti i risultati dell'undicesima giornata nella Liga spagnola, con la classifica aggiornata e la classifica marcatori. Giornata che si chiuderà lunedì sera con la sfida fra Oviedo e Osasuna.

LALIGA, 11ª GIORNATA

Venerdì 31 ottobre
Getafe - Girona 2-1
Sabato 1 novembre
Villarreal - Rayo Vallecano 4-0
Atlético Madrid - Siviglia 3-0
Real Sociedad - Athletic 3-2
Real Madrid - Valencia 4-0
Domenica 2 novembre
Levante - Celta Vigo 1-2
Alavés - Espanyol 2-1
Barcellona - Elche 3-1
Betis - Maiorca 3-0
Lunedì 3 novembre
Oviedo - Osasuna ore 21

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Real Madrid 30
2. Barcellona 25
3. Villarreal 23
4. Atlético Madrid 22
5. Betis 19
6. Espanyol 18
7. Getafe 17
8. Alavés 15
9. Rayo Vallecano 14
10. Elche 14
11. Athletic 14
12. Siviglia 13
13. Celta Vigo 13
14. Real Sociedad 12
15. Osasuna 10*
16. Levante 9
17. Maiorca 9
18. Valencia 9
19. Oviedo 7*
20. Girona 7
*una gara giocata in meno

Classifica marcatori aggiornata nella Liga spagnola:
13 gol: Mbappé (Real Madrid)
7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)
6 gol: Etta Eyong (Levante)
5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)

Articoli correlati
Betis, Pellegrini positivo: "Isco dopo la pausa nazionali sarà pronto". E parla di... Betis, Pellegrini positivo: "Isco dopo la pausa nazionali sarà pronto". E parla di Amrabat
Betis Siviglia, quanti sorrisi: Isco torna ad allenarsi, ecco quando può tornare... Betis Siviglia, quanti sorrisi: Isco torna ad allenarsi, ecco quando può tornare a giocare
Il Betis non cade nella trappola, settebello Alaves. Levante al pelo: Coppa del Re,... Il Betis non cade nella trappola, settebello Alaves. Levante al pelo: Coppa del Re, i risultati
Altre notizie Calcio estero
Antony ne fa altri 2, tutto facile per il Betis: 3-0 al Maiorca e 5° posto Antony ne fa altri 2, tutto facile per il Betis: 3-0 al Maiorca e 5° posto
Solo l'AZ tiene il passo di Feyenoord e PSV: -4, la classifica in Eredivisie Solo l'AZ tiene il passo di Feyenoord e PSV: -4, la classifica in Eredivisie
Rosso ad Hateboer, il Lione di Fonseca frena ancora: 0-0 con il Brest e niente 2°... Rosso ad Hateboer, il Lione di Fonseca frena ancora: 0-0 con il Brest e niente 2° posto
Manchester City, Guardiola si gode i gol di Haaland: "Anche oggi è stato decisivo"... Manchester City, Guardiola si gode i gol di Haaland: "Anche oggi è stato decisivo"
I numeri folli del cannibale Haaland: dall'estate ad oggi è a 31 gol in 22 gare I numeri folli del cannibale Haaland: dall'estate ad oggi è a 31 gol in 22 gare
Accoltellamento di massa in treno. Marinakis: "Paghiamo le cure ai tifosi del Forest"... Accoltellamento di massa in treno. Marinakis: "Paghiamo le cure ai tifosi del Forest"
Bologna, il Brann arriva alla sfida in Europa League con due ko consecutivi Bologna, il Brann arriva alla sfida in Europa League con due ko consecutivi
Sprazzi del vero Barcellona. Ferran Torres: "Stiamo tornando dominanti come l'anno... Sprazzi del vero Barcellona. Ferran Torres: "Stiamo tornando dominanti come l'anno scorso"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri non rinuncia a Basic, confermato Ekhator
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
5 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Roma 1-0, le pagelle: Pavlovic è diventato Bastoni, Dybala protagonista in negativo
Immagine top news n.1 Il calcio è semplice, se hai Leao e Maignan. Vittoria 'alla Allegri': il Milan batte 1-0 la Roma
Immagine top news n.2 Pioli verso l'addio alla Fiorentina. Dirigenti al lavoro per l'accordo economico
Immagine top news n.3 Numeri impietosi, precedenti pessimi e una stagione (finora) da incubo. Fiorentina nel baratro
Immagine top news n.4 Il calcio d'attacco nell'era del catenaccio: perché Galeone è stato un grande pur senza trofei
Immagine top news n.5 Sprofondo viola, il Lecce espugna il Franchi vincendo 1-0 e Firenze chiede l'addio di Pioli
Immagine top news n.6 Calcio in lutto: è morto a 84 anni mister Giovanni Galeone
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia la Roma al 2° posto, Verona terzultimo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Allegri: "Meglio dopo il vantaggio. Centravanti? L'importante è riempire l'area"
Immagine news Serie A n.2 Il tempismo di Dybala che non fa felice Gasperini: primo errore su 19 rigori. E torna il problema del gol
Immagine news Serie A n.3 Roma, Gasperini: "Dispiaciuti per il risultato. Dybala? La cosa peggiore è l'infortunio"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Leao: "Bel lavoro della squadra. Centravanti? Va bene qualsiasi posizione"
Immagine news Serie A n.5 Milan-Roma, a breve in conferenza stampa arriva Gasperini
Immagine news Serie A n.6 Milan, Maignan: "Scudetto? E' presto, siamo a novembre. Sul rigore ero fiducioso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Cerofolini: "CI prendiamo questa vittoria che ci fa lavorare con serenità"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: “Paghiamo stanchezza e poca lucidità, ora servono compattezza e lavoro”
Immagine news Serie B n.3 Bari, Meroni: "Tre punti fondamentali, il Bari sta ritrovando fiducia e solidità"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Rinaudo: "Vittoria di squadra, ora testa e compattezza per la salvezza”
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Lombardo torna nel club: ecco quale sarà il suo ruolo in blucerchiato
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria-Mantova 0-1, le pagelle: male Cherubini e Coda, Ruocco segna un eurogoal
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bruno: "Bella partita, punto importante. È il Latina che voglio vedere"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Bruno: "Ottimo primo tempo e pareggio giusto. Fermata una squadra molto forte"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Ferrari: "Punto guadagnato, difficile giocare partite di questo tipo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, le gare delle 20:30: Lecco travolgente, pari tra Lumezzane-Renate e Benevento-Sorrento
Immagine news Serie C n.5 Trento, Trainotti: "Vittoria importante, possiamo essere molto competitivi"
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese, Parker: "Serve più attenzione, ma la squadra c’è"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: al 45' Juve avanti 1-0 sulla Ternana. Cambiaghi in rete
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Roma-Inter 3-0. Giallorosse in vetta a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…