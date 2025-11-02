Antony ne fa altri 2, tutto facile per il Betis: 3-0 al Maiorca e 5° posto
Prosegue l'undicesima giornata nella Liga spagnola. Il Betis supera 3-0 il Maiorca grazie alla doppietta siglata dall'ex Manchester United Antony (al 10' ed al 34') ed al gol di Ezzalzouli al 37'. L'attaccante brasiliano è a quota 5 gol stagionali, dei quali 4 in Liga.
Con questo risultato la squadra di Manuel Pellegrini si porta così al quinto posto in classifica, in solitaria, a -3 dall'Atletico Madrid e dunque in piena corsa per la Champions. Vediamo di seguito tutti i risultati dell'undicesima giornata nella Liga spagnola, con la classifica aggiornata e la classifica marcatori. Giornata che si chiuderà lunedì sera con la sfida fra Oviedo e Osasuna.
LALIGA, 11ª GIORNATA
Venerdì 31 ottobre
Getafe - Girona 2-1
Sabato 1 novembre
Villarreal - Rayo Vallecano 4-0
Atlético Madrid - Siviglia 3-0
Real Sociedad - Athletic 3-2
Real Madrid - Valencia 4-0
Domenica 2 novembre
Levante - Celta Vigo 1-2
Alavés - Espanyol 2-1
Barcellona - Elche 3-1
Betis - Maiorca 3-0
Lunedì 3 novembre
Oviedo - Osasuna ore 21
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Real Madrid 30
2. Barcellona 25
3. Villarreal 23
4. Atlético Madrid 22
5. Betis 19
6. Espanyol 18
7. Getafe 17
8. Alavés 15
9. Rayo Vallecano 14
10. Elche 14
11. Athletic 14
12. Siviglia 13
13. Celta Vigo 13
14. Real Sociedad 12
15. Osasuna 10*
16. Levante 9
17. Maiorca 9
18. Valencia 9
19. Oviedo 7*
20. Girona 7
*una gara giocata in meno
Classifica marcatori aggiornata nella Liga spagnola:
13 gol: Mbappé (Real Madrid)
7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)
6 gol: Etta Eyong (Levante)
5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)