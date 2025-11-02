Non basta El Bilal Touré, Besiktas rimontato da 2-0 a 2-3, Fenerbahce 2° in Turchia
Si chiude l'11^ giornata nella Super Lig turca. Nella giornata di oggi è arrivata una grande vittoria in rimonta per il Fenerbahce di Domenico Tedesco, capace di rimontare da 2-0 a 2-3 il Besiktas. Ai gol dell'ex Atalanta El Bilal Touré e di Topcu (al 5' ed al 22') hanno risposto Yuksek (al 32'), Asensio (al 3' di recupero del primo tempo) e Duran all'83'.
Solo 0-0 per il Galatasaray nel match valido per l'11^ giornata della Super Lig turca: il Trabzonspor, con ancora una volta l'ex Inter André Onana che risulta decisivo con le sue parate, ferma i rivali e rimane sorprendentemente in corsa per il titolo. La squadra dove si è rilanciato il portiere camerunese infatti è al momento a sole 5 lunghezze dalla vetta.
SUPER LIG, 11ª GIORNATA
Basaksehir - Kocaelispor 1-0
Goztepe - Genclerbirligi 1-0
Galatasaray - Trabzonspor 0-0
Konyaspor - Samsunspor 1-3
Kayserispor - Kasimpasa 3-2
Besiktas - Fenerbahçe 2-3
Alanyaspor - Gaziantep
Eyupspor - Antalyaspor
Caykur Rizespor - Karagumruk
CLASSIFICA
1. Galatasaray 29
2. Fenerbahçe 25
3. Trabzonspor 24
4. Samsunspor 20
5. Goztepe 19
6. Besiktas 17
7. Gaziantep 17*
8. Konyaspor 14
9. Basaksehir 13
10. Alanyaspor 13*
11. Kocaelispor 11
12. Caykur Rizespor 10*
13. Kasimpasa 10
14. Antalyaspor 10*
15. Kayserispor 9
16. Genclerbirligi 8
17. Eyupspor 8*
18. Karagumruk 4*
*una partita in meno
MARCATORI
7 reti: Onuachu (Trabzonspor) e Shomurodov (Basaksehir)
6 reti: En Nesyri (Fenerbahçe) e Icardi (Galatasaray)
5 reti: Holse (Samsunspor), Nayir (Konyaspor), Rafa Silva (Besiktas), Talisca (Fenerbahçe) e Da Silva (Trabzonspor)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.