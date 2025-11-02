Non basta El Bilal Touré, Besiktas rimontato da 2-0 a 2-3, Fenerbahce 2° in Turchia

Si chiude l'11^ giornata nella Super Lig turca. Nella giornata di oggi è arrivata una grande vittoria in rimonta per il Fenerbahce di Domenico Tedesco, capace di rimontare da 2-0 a 2-3 il Besiktas. Ai gol dell'ex Atalanta El Bilal Touré e di Topcu (al 5' ed al 22') hanno risposto Yuksek (al 32'), Asensio (al 3' di recupero del primo tempo) e Duran all'83'.

Solo 0-0 per il Galatasaray nel match valido per l'11^ giornata della Super Lig turca: il Trabzonspor, con ancora una volta l'ex Inter André Onana che risulta decisivo con le sue parate, ferma i rivali e rimane sorprendentemente in corsa per il titolo. La squadra dove si è rilanciato il portiere camerunese infatti è al momento a sole 5 lunghezze dalla vetta.

SUPER LIG, 11ª GIORNATA



Basaksehir - Kocaelispor 1-0

Goztepe - Genclerbirligi 1-0

Galatasaray - Trabzonspor 0-0

Konyaspor - Samsunspor 1-3

Kayserispor - Kasimpasa 3-2

Besiktas - Fenerbahçe 2-3

Alanyaspor - Gaziantep

Eyupspor - Antalyaspor

Caykur Rizespor - Karagumruk

CLASSIFICA



1. Galatasaray 29

2. Fenerbahçe 25

3. Trabzonspor 24

4. Samsunspor 20

5. Goztepe 19

6. Besiktas 17

7. Gaziantep 17*

8. Konyaspor 14

9. Basaksehir 13

10. Alanyaspor 13*

11. Kocaelispor 11

12. Caykur Rizespor 10*

13. Kasimpasa 10

14. Antalyaspor 10*

15. Kayserispor 9

16. Genclerbirligi 8

17. Eyupspor 8*

18. Karagumruk 4*

*una partita in meno

MARCATORI

7 reti: Onuachu (Trabzonspor) e Shomurodov (Basaksehir)

6 reti: En Nesyri (Fenerbahçe) e Icardi (Galatasaray)

5 reti: Holse (Samsunspor), Nayir (Konyaspor), Rafa Silva (Besiktas), Talisca (Fenerbahçe) e Da Silva (Trabzonspor)