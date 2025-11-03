Coppa di Germania, sorteggiati gli Ottavi: Dortmund-Leverkusen, il Bayern con l'Union Berlino
Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale per la Coppa di Germania. Il Bayern Monaco affronterà l'Union Berlino, spicca fra le altre sfide quella fra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. La DFB ha già annunciato le date delle partite degli ottavi di finale, che si giocheranno il 2 e 3 dicembre. Eccole:
Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen
Hamburger SV - Holstein Kiel
Union Berlino - Bayern Monaco
VfL Bochum - VfB Stoccarda
Hertha Berlino - 1. FC Kaiserslautern
SC Freiburg - Darmstadt 98
Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli
RB Lipsia - 1. FC Magdeburgo
