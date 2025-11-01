Delusione da Clasico? Lamine Yamal si consola con la villa di Piqué e Shakira da 10 milioni

A soli 18 anni Lamine Yamal ha già vissuti trionfi e trofei sulla propria pelle che tanti altri giocatori in giro per l'Europa si sognerebbero, dopo il Triplete "domestico" della scorsa stagione (LaLiga, Supercoppa spagnola e Coppa del Re), oltre all'Europeo vinto con la Spagna. E a distanza di sei giorni dalla sconfitta dolora nel primo Clasico stagionale contro il Real Madrid, ha recentemente inaugurato la sua prima villa.

Non si tratta di una casa qualsiasi. Secondo quanto riportato da MARCA, si parla della vecchia abitazione di Piqué e Shakira, alla quale l’attaccante blaugrana avrebbe acquistato due abitazioni adiacenti, una di 869 m² e l’altra di 371 m², unico patrimonio che l’ex difensore del Barcellona e la cantante colombiana avevano in comune. Un acquisto dell'intera proprietà per la modica cifra di 10,5 milioni di euro: Yamal vivrà lì con suo cugino e un amico e il trasloco è imminente. Intanto Lamine ha già condiviso sui suoi social una foto in cui posa di spalle nel giardino della sua nuova casa.

Intanto in casa Barcellona c'è parecchia preoccupazione sul fisico di Yamal. Il talento di Rocafonda convive da settimane con una pubalgia che ne limita le prestazioni in campo, con parecchio dolore percepito sebbene il classe 2007 continui a giocare e ad allenarsi, seguendo un trattamento conservativo. Ma per risolvere alla radice lo sconveniente problema fisico, vorrebbe procedere con un'operazione. Con tanto di parere esterno già richiesto. La decisione futura dipenderà dall'evoluzione della situazione: qualora non dovesse migliorare, allora Yamal procederà con l'intervento.