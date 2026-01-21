Barcellona, sensazioni positive su Rashford: le condizioni del riscatto dallo United

Marcus Rashford è tornato a fare gol. In Liga, contro la Real Sociedad, l'attaccante inglese è andato a segno con un colpo di testa che però non è bastato a consegnare la vittoria al Barcellona, sconfitto 2-1 fuori casa. E mentre in casa blaugrana si pensa alla rincorsa al titolo, visto l'accorcio del Real a -1, il futuro del giocatore di 28 anni rimane materia di interessamento da affrontare.

Secondo quanto rivelato da The Athletic, le sensazioni attorno a Rashford sono cresciute e sono positive da quando è arrivato in prestito dal Manchester United in estate e il Barcellona sembrerebbe orientato a trattenerlo. Attualmente è il capocannoniere della squadra in Champions League (4 gol e 3 assist), questa sera impegnato a Praga contro lo Slavia, con Lamine Yamal squalificato. Otto reti complessive e 11 passaggi chiave tra tutte le competizioni. Ma il club catalano potrà davvero riscattarlo?

Nell'accordo stipulato con i Red Devils sei mesi fa, nel prestito del classe '97 è stata inserita un’opzione di acquisto da 30 milioni di euro, ma non è ancora certo che i catalani intendano esercitarla. Consapevoli della situazione economico-finanziaria del club blaugrana, sarebbe difficile riuscire a saldare certe cifre e allo stesso tempo eguagliare l’ingaggio del suo contratto con lo United. Ragion per cui non sorprenderebbe vedere il Barça tentare un prestito-bis per una seconda stagione. E spunta un retroscena: il Barcellona, al momento del trasferimento di Rashford in blaugrana, si aspettava di più in termini di applicazione e sacrificio. Essendo uno dei giocatori più pagati.