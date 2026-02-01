Manchester United, Carrick vuole Rashford: può tornare dal Barcellona a fine anno

Nonostante sia in carica da appena 2 partite e sia stato chiamato per terminare la stagione andando a sostituire l'esonerato Amorim, Michael Carrick inizia a progettare il rilancio del Manchester United sotto la sua gestione. L'obiettivo dell'ex centrocampista è finire al meglio la stagione, con la speranza di essere confermato in panchina per poi avviare un vero e proprio rilancio del club. Uno dei punti cardine del suo nuovo progetto pare averlo già individuato: si tratta di Marcus Rashford, attualmente al Barcellona.

Passato in blaugrana in estate essendo fuori dai piani di Amorim, l'inglese ha fin qui collezionato 9 gol e 12 assist in 31 apparizioni con i catalani. Stando a quello che riporta il Telegraph, Carrick vorrebbe riportare Rashford nella metà rossa di Manchester e confermarlo in vista della prossima annata. Da capire quale sia la volontà del Barça: per l'ala classe 1997 ha un'opzione di acquisto - non obbligatoria - fissata a 30 milioni di euro a fine stagione. In casa blaugrana sono contenti del rendimento di Rashford, ma le condizioni economiche del club portano a ponderare bene ogni scelta.