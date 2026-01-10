Rashford ha convinto tutti al Barcellona: il riscatto dal Man United è già pronto, le cifre

Se in estate c’era qualche dubbio, oggi al Barcellona non ne resta più traccia. In poche settimane Marcus Rashford si è preso la scena e ha conquistato compagni, tifosi e soprattutto Hansi Flick. L’esterno inglese, spesso impiegato sulla fascia sinistra accanto a Lamine Yamal e a supporto del centravanti, è diventato uno dei punti fermi dell’attacco blaugrana.

I numeri raccontano di una rinascita completa: 7 gol e 11 assist in 26 presenze stagionali tra tutte le competizioni. Prestazioni che hanno spinto la dirigenza catalana a sciogliere le riserve. Secondo Mundo Deportivo, il Barça ha deciso di esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro con il Manchester United, trasformando il prestito in un trasferimento definitivo al termine della stagione.

La volontà del giocatore va nella stessa direzione. Rashford ha già fatto sapere di voler restare in Catalogna: “Il mio obiettivo è rimanere al Barcellona, ma soprattutto vincere. Questo è un club costruito per conquistare titoli”, ha dichiarato di recente. Anche l’addio di Amorim allo United non cambia le sue intenzioni. Ora resta da trovare la formula per coprire l’investimento, ma i conti blaugrana respirano grazie ai risultati e ai proventi Champions. Il matrimonio Rashford-Barça, ormai, è pronto a diventare definitivo.