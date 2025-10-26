Barcellona soddisfatto della crescita di Bardghji, ma l'ipotesi prestito non è da escludere

Lo Stoccarda è stato a un passo dal mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Durante la scorsa estate, infatti, il club tedesco era in trattative molto avanzate con Roony Bardghji, giovane ala svedese di origini kuwaitiane, ma alla fine l’affare è sfumato: il talento classe 2005 ha scelto il Barcellona.

Il trasferimento in Catalunia ha rappresentato un importante salto di qualità per il giocatore, che sta impressionando lo staff blaugrana per il suo rapido adattamento e la maturità mostrata nonostante la giovane età.

Secondo quanto riferito da Sky Sport DE, il Barça è pienamente soddisfatto dei progressi di Bardghji e del suo inserimento nel sistema di gioco. Tuttavia, non è ancora stata presa alcuna decisione definitiva in merito a un eventuale prestito nel mercato invernale, ipotesi che potrebbe permettere al ragazzo di accumulare minuti e continuare la propria crescita. In tale contesto l'ipotesi Stoccarda potrebbe tornare di moda.