Laudrup: "Sorpreso e contento per Bardghji: contro il Betis ha fatto benissimo"

La leggenda danese Michael Laudrup si è detto sorpreso dal significativo impatto che il giovane talento svedese Roony Bardghji sta avendo al Barcellona in questa stagione. L'ex stella blaugrana ha analizzato l'ascesa del prodigio svedese: "Parliamo di un giovane giocatore che arriva e si allena con colleghi di enorme talento, presumibilmente molto più dotati di lui. Improvvisamente, un giorno gioca metà partita, poi un’intera partita e alla fine, anche di più. Ed è lì che la storia di è fermata, per ora".

Laudrup ha poi espresso il suo stupore e la sua soddisfazione: "La verità è che sono sorpreso, ma allo stesso tempo sono contento per lui. Ho visto la partita contro il Betis, dove Bardghji ha segnato. È stata una gran bella partita".

Nonostante stenti ancora a conquistare un posto fisso da titolare, il prodigio svedese ha impressionato ogni volta che ha avuto l'opportunità, come dimostra la sua prestazione stellare contro il Real Betis, dove ha messo a segno un gol e un assist. Nato a Kuwait City, il classe 2005 ha vestito per tre volte la maglia della Svezia oltre ad essere stata una star delle giovanili scandinave. Per l'ex Copenhagen i catalani hanno speso 10 milioni di euro in estate e superato la concorrenza di tante big del calcio mondiale.