Finalmente il Camp Nou: arriva il via libera, il Barcellona sabato torna a giocare in casa

Il Barcellona torna finalmente a respirare l’atmosfera del suo stadio. Il club blaugrana ha annunciato ufficialmente che la sfida contro l’Athletic Club, valida per la 13ª giornata di Liga e in programma sabato 22 novembre alle 16:15, si giocherà allo Spotify Camp Nou. Una decisione resa possibile dall’ottenimento della prima licenza di occupazione relativa alla Fase 1B dei lavori, che porta la capienza utilizzabile a 45.401 spettatori.

La nuova autorizzazione riguarda l’intera zona Laterale e si aggiunge alla licenza precedente, concessa per la Fase 1A, che permetteva già l’apertura delle aree Tribuna e Gol Sud. Parallelamente, il Barça continua a lavorare sulla Fase 1C, che consentirà il riutilizzo della Tribuna Nord non appena saranno soddisfatti gli standard operativi e di sicurezza richiesti.

Capitolo Champions League: il club è in contatto diretto con la UEFA per ottenere il via libera a disputare allo Spotify Camp Nou anche il match contro l’Eintracht Francoforte. I requisiti tecnici sono stati rispettati, ma manca ancora la conferma definitiva. Il ritorno al Camp Nou porta con sé una serie di miglioramenti strutturali e logistici: nuova capienza da oltre 45mila posti, 29 postazioni riservate alle persone con mobilità ridotta e aree più confortevoli e accessibili. Sul fronte sportivo debuttano un nuovo tunnel d’ingresso per le squadre e spogliatoi completamente rinnovati. Rafforzati anche sicurezza ed evacuazione, con più ingressi, vie di fuga, corrimano e un moderno sistema antincendio. Infine, aggiornati i sistemi tecnologici di accesso e biglietteria per gestire in modo efficiente eventi e flussi di pubblico durante i lavori in corso.