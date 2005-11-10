Barcola show a Linz, il Liverpool vince 6-3 col LASK. Prima tripletta in carriera per l'ex PSG

Bradley Barcola si è finalmente sbloccato. Dopo un avvio complicato con la maglia del Liverpool, l'ex attaccante del PSG ha trovato la prima gioia con i Reds nel modo più spettacolare possibile: una tripletta nella sfida di Champions League contro il LASK, valida per la seconda giornata della fase campionato.

Il francese, arrivato in estate per una cifra vicina ai 140 milioni di euro, aveva chiuso senza reti le sue prime sei apparizioni con il club inglese, alimentando qualche dubbio sul suo ambientamento. In Austria, però, ha risposto nel migliore dei modi: ha aperto le marcature al 24' sfruttando un preciso assist arretrato di Lewis Koumas e battendo il portiere avversario con una conclusione sul secondo palo. Tredici minuti più tardi il bis: questa volta è Florian Wirtz a servirlo in area, con il francese bravo a controllare e trovare la rete del momentaneo 3-0. Nella ripresa, al 66', è arrivato anche il tris personale, al termine di una bella azione costruita da Ngumoha e Frimpong. Una serata da protagonista assoluto per lui, cancellando così le critiche ricevute dopo un inizio di stagione sotto le aspettative.

Il Liverpool di Andoni Iraola ha dominato la sfida, trovando altre tre reti con Jeremie Frimpong, Ronald Araújo e Lewis Koumas, a segno alla prima da titolare in Champions. Dall'altra parte il LASK ha trovato i gol con Ljubicic e Flecker (doppietta).