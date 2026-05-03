Bayern, Kompany: "Fatto di tutto per evitare la sconfitta, così anche in Champions"

Il Bayern Monaco, già certo della conquista della Bundesliga e con la testa un po' al ritorno di Champions League contro il PSG, ieri non è andato oltre il 3-3 in casa contro l'Heidenheim firmando la rete del pareggio con Olise al decimo minuto di recupero.

A fine partita, ai canali ufficiali del club, ecco le dichiarazioni del tecnico dei bavaresi Vincent Kompany: “È stata una questione di mentalità, di fiducia in noi stessi. Certo, avremmo potuto fare molto meglio, ma non dobbiamo dimenticare che i ragazzi hanno fatto di tutto per evitare la sconfitta. Dobbiamo portare questo atteggiamento nella prossima partita. Tutto il resto sono dettagli su cui dobbiamo lavorare. L'Heidenheim ha lottato con le unghie e con i denti e si è difeso bene. All'inizio non abbiamo giocato al nostro massimo potenziale e loro ne hanno approfittato".