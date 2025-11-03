Bayern Monaco è una potenza anche fuori dal campo: bilancio record da 978 milioni di euro

Il Bayern Monaco continua a dimostrare perché è uno dei club più solidi del panorama mondiale, non solo sul terreno di gioco ma anche nei conti. Durante l’assemblea generale, il campione di Germania ha presentato un bilancio record per l’esercizio 2024/2025, chiuso con una fatturazione consolidata di 978,3 milioni di euro, in crescita del 2,8% rispetto all’anno precedente: la cifra più alta della storia del club.

L’utile operativo ha raggiunto 187,8 milioni di euro (+11,3%), mentre il risultato prima delle imposte si è attestato a 42,5 milioni. L’utile netto annuale ammonta infine a 27,1 milioni di euro, confermando la solidità economica della società bavarese. Soddisfatto il presidente del consiglio di amministrazione, Jan-Christian Dreesen, che ha commentato: "Il Bayern resta forte dal punto di vista economico, competitivo sul piano sportivo e unito nello spirito: questo è il nostro motto, Mia san Mia. Nonostante tempi turbolenti e un mercato dei trasferimenti sempre più folle, abbiamo registrato un nuovo record di fatturato e un utile solido. Il Bayern non è un club volatile: è stabile".

Dreesen ha inoltre ribadito la filosofia gestionale che contraddistingue i bavaresi: "Non spendiamo più di quanto incassiamo. È parte della nostra identità e continuerà a guidarci. Il successo del Bayern nasce da una comunità forte: dipendenti, partner e sponsor affidabili, e una cooperazione leale tra i consigli direttivo e di sorveglianza". Un modello di equilibrio e sostenibilità che consolida il Bayern come esempio di eccellenza, dentro e fuori dal campo.