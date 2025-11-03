Liverpool, Gravenberch sul rinnovo: "Non ne abbiamo ancora parlato, ma sono contento"

Siamo alla vigilia della nuova serata di Champions League. Fra le tante partite di cartello spicca quella che si giocherà ad Anfield Road fra il Liverpool di Arne Slot ed il Real Madrid di Xabi Alonso. Fra i Reds ad intervenire in conferenza stampa al fianco del tecnico olandese è stato Ryan Gravenberch.

Il centrocampista arrivato dal Bayern Monaco nell'estate 2023 e che ha ancora un contratto con il Liverpool fino al 30 giugno 2028, ha parlato anche della possibilità di rinnovare il proprio contratto con il club: "Sono contento. Vedremo. Non ne abbiamo ancora parlato, ma vedremo", ha detto.

Parlando poi della sua crescita, ha citato i consigli che riceve del padre: "Credo di ascoltare di più mio padre. Mi dice sempre che devo tirare di più e tirare di più. Hai visto cosa è successo nella partita contro il Villa: tiro e la palla viene deviata. Quindi devo tirare di più".

Anche l'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha commentato il gol di Gravenberch nell'ultimo fine settimana: "Non gli ho detto di tirare di più, ma ora è più presente in area di rigore. La cosa principale che deve fare è impostare gli attacchi e gestire la difesa, ma ogni tanto può essere d'aiuto in attacco. Questa settimana ha avuto un po' di fortuna e ha ricevuto una deviazione che gli ha fatto segnare un gol".