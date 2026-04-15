Il Manchester United studia le mosse per convincere Iraola. E punta due del Bournemouth

Sarebbe il Manchester United il club maggiormente intenzionato a mettere sotto contratto il difensore centrale Marcos Senesi che potrebbe lasciare il Bournemouth a fine stagione visto che il suo contratto è in scadenza e difficilmente sarà rinnovato. L’argentino da tempo è nel mirino anche della Juventus, che aveva già avviato un sondaggio nei suoi confronti, ma la concorrenza delle big di Premier League – Chelsea e Tottenham oltre i Red Devils - rendono la vita difficile al club bianconero.

Il classe ‘97 infatti punta a un quadriennale da cinque milioni di euro, proposta che la dirigenza torinese considera esagerata – arrivando a offrire la metà come ingaggio -, ma che invece sarebbe alla portata dei club inglesi.

Come riferisce il Mirror il Manchester United sarebbe intenzionato a prelevare anche un altro calciatore dal Bournemouth: si tratta di Eli Junior Kroupi, attaccante classe 2006 legato da al club fino al 2030. Un doppio colpo, quello nella testa dei Red Devils, che avrebbe anche lo scopo di convincere l’allenatore Andoni Iraola - che lascerà proprio i Cherries a fine stagione – a trasferirsi all’Old Trafford e guidare la squadra.