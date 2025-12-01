Neuer torna in DFB-Pokal un anno dopo: Kompany lo conferma titolare, Urbig in panchina
A dodici mesi esatti dalla sua ultima apparizione in DFB-Pokal (Coppa di Germania) - terminata dopo appena 17 minuti per un’espulsione contro il Bayer Leverkusen - Manuel Neuer è pronto a riprendersi la scena. Mercoledì il portiere del Bayern Monaco tornerà tra i pali nel match contro l’Union Berlino, come confermato da Vincent Kompany dopo la vittoria per 3-1 contro il St. Pauli. Jonas Urbig, protagonista nei primi due turni, tornerà in panchina.
Kompany ha scelto di non adottare la rotazione tra portieri praticata da altri allenatori: in una competizione che può valere un titolo, vuole in campo i migliori. E, nonostante i quasi 40 anni, Neuer rimane la prima scelta. Tuttavia, come sottolineato da Kicker, il veterano tedesco arriva all’appuntamento dopo quattro partite opache, un rendimento sorprendentemente altalenante subito dopo la straordinaria prestazione offerta nella vittoria per 2-1 contro il Paris Saint-Germain.
Da quel momento, Neuer ha commesso diversi errori: il tiro sfuggito nel 2-2 contro l’Union Berlin, l’incertezza sul colpo di testa del Friburgo nel 6-2, l’uscita mancata e il terzo gol subito contro l’Arsenal. Nel recente 1-0 contro il St. Pauli non era in campo, ma le sue ultime uscite hanno comunque lasciato dubbi.
Il ritorno in Coppa rappresenta quindi un crocevia importante. In primavera, quando la stagione entrerà nel vivo, difficilmente Neuer potrà rifiatare; per questo una prestazione convincente contro l’Union Berlin sarebbe fondamentale per ritrovare fiducia e autorità. Il Bayern, per ora, si affida ancora a lui.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.