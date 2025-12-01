Bayern, Neuer sul futuro: "Devo rimandare la decisione". E chiude la porta alla Germania

Trentanove anni e ancora la fame di vittorie e trofei. Questo e molto altro è Manuel Neuer, simbolo del calcio tedesco e del Bayern Monaco, cresciuto tra fine anni Novanta e inizio Duemila nelle giovanili dello Schalke 04 prima di diventare una leggenda con la maglia del club bavarese dal 2011 ad oggi. Intervistato da Sky Sports DE, il portiere tedesco ha toccato con mano anche quello che potrebbe essere il suo futuro, indirizzato al tramonto della carriera e con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026.

"Sviluppi? Per ora no", ha esordito. "Vorrei prendermi del tempo. Alla fine si tratta davvero del momento giusto per dire: ok, come sta il mio corpo? Come va la salute? Ha senso continuare? E questa decisione devo rimandarla ancora un po’". Sulla possibilità di tornare a rappresentare la Nazionale tedesca in occasione del Mondiale 2026, Neuer però ha risposto: "Mi concentro sul club e voglio mostrare qui le mie prestazioni. Questo per me è ciò che conta, perché con la squadra possiamo ottenere ancora molto".

Insomma, porta chiusa per la Germania e la Coppa del Mondo, a giudicare dalle dichiarazioni. Mentre riguardo il possibile erede al Bayern Monaco tra i pali e le potenzialità di Jonas Urbig: "È davvero molto divertente lavorare insieme nel nostro gruppo di portieri", ha raccontato il 39enne. "Per lui non è affatto un problema prendere il mio posto, e lo farà. Ha sicuramente il supporto di Sven (Ulreich, ndr) e da parte mia. Siamo una buona squadra. Ci sosteniamo ogni giorno, cerchiamo sempre di spingerci al limite, così da alzare un po’ l’asticella. Nelle partite ha già dimostrato di esserne capace e continuerà a farlo".