Beffa Marsiglia al 92' e niente vetta, De Zerbi: "Frustrante". Pavard: "Gol stupido"

Niente sorpasso al PSG: il Marsiglia ha pareggiato 2-2 contro il Tolosa, portandosi a -1 dai rivali. Al termine della sfida il tecnico Roberto De Zerbi ha parlato a Ligue 1+: "La partita è stata frustrante. Abbiamo perso due punti contro l'Angers, così anche stasera. Abbiamo lasciato molta energia martedì in Champions League. Perdiamo due punti, il primo posto in classifica. Mi dà fastidio. L'aspetto tattico non ha nulla a che vedere, conta il lato fisico. Non riuscivamo ad avere il ritmo, fare un recupero alto".

L'ex difensore dell'Inter, Benjamin Pavard, ha invece dichiarato su Ligue 1+: "Sono molto deluso. Incassare un gol su un tiro così, non è normale. Non abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo reagito bene. Ma fa schifo pareggiare così. Stasera dovevamo vincere. Questo gol alla fine non va bene, non bisogna prendere gol stupidi. Non bisogna perdere punti stupidi come stasera. Dobbiamo concentrarci su di noi e vincere questo tipo di partite. Avremmo meritato di vincere e purtroppo abbiamo incassato questo gol alla fine. Siamo molto delusi e arrabbiati".

LIGUE 1 - 14ª GIORNATA

Metz - Rennes 0-1

Monaco - Paris Saint-Germain 1-0

Marsiglia - Tolosa 2-2

Strasburgo - Brest

Angers - Lens

Le Havre - Lille

Lorient - Nizza

Lione - Nantes

CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 30*

2. Marsiglia 29*

3. Lens 28

4. Rennes 24*

5. Lille 23

6. Monaco 23*

7. Strasburgo 22

8. Lione 21

9. Nizza 17

10. Tolosa 17*

11. Angers 16

12. Paris FC 14

13. Le Havre 14

14. Brest 13

15. Nantes 11

16. Lorient 11

17. Metz 11*

18. Auxerre 8