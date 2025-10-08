La nuova patata bollente del Real Madrid. Jude Bellingham può diventare un caso?

Incredibile, ma vero. Jude Bellingham sta iniziando a diventare un vero e proprio rebus nel nuovo Real Madrid di Xabi Alonso. Presto per definirlo un problema? Sicuramente è tempo di interrogarsi sul peso del giocatore nello scacchiere dei Blancos. Rientrato il 20 settembre in campo contro l'Espanyol dopo l'infortunio alla spalla, con una piccola comparsata di un minuto, ha giocato di fatto da allora soltanto spezzoni di gara. Diciannove minuti contro il Levante, l'unica sfida da titolare è stata in occasione del clamoroso ko nel derby contro l'Atletico Madrid. Settanta minuti in campo dove Bellingham è sembrato un corpo avulso ed estraneo nel gioco di Xabi.

E così è stato anche nei due incontro successivi. Dieci minuti in Champions, pur nella facile sfida in Kazakhstan contro il Kairat Almaty, vinta 5-0 dalle Merengues, e solo ventisei minuti da subentrato nel 3-1 finale dell'ultima pre-sosta contro il Villarreal. Tanto che Jude Bellingham, ehi Jude, è diventato un tormentone e uno dei dubbi più ricorrenti tra opinionisti e commentatori dalle parti di Madrid.

'Tornerà in campo con regolarità dopo la sosta?'. La domanda per Xabi Alonso è stata diretta, dopo il Villarreal. "Con due settimane di allenamenti, senza Nazionale, starà meglio e recupererà il tempo perso in preseason dopo l'intervento". Dopo aver risolto il caso Vinicius Jr, che da grande punto interrogativo è diventato di nuovo centrale nel Madrid, con Xabi dopo esserlo stato con Carlo Ancelotti, ecco Bellingham. Il Real ha affrettato troppo i tempi nel rivolerlo in campo dall'inizio. La condizione non è al top, ma è chiaro che da uno così ci si aspettino sempre cose diverse. E la sintonia con l'allenatore, per adesso, non sembra delle più rosee.