Ufficiale Ben Yedder vola in Marocco: l'attaccante ha deciso di accettare l'offerta del Wydad

Wissam Ben Yedder è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo le recenti esperienze in Iran e in Turchia, l’attaccante ha deciso di ripartire dal Marocco, firmando un contratto di sei mesi con il Wydad Athletic Club di Casablanca, attuale capolista del campionato marocchino. L’accordo prevede anche un’opzione per un’ulteriore stagione, a conferma della volontà del club di valutare il suo impatto nel medio periodo.

A 35 anni, Ben Yedder continua dunque il suo percorso internazionale lontano dall’Europa che conta. Al Wydad ritroverà un contesto ambizioso e competitivo, condividendo lo spogliatoio con giocatori di primo piano come Hakim Ziyech. Per rendere possibile l’operazione, l’ex attaccante del Monaco ha accettato di ridimensionare le proprie pretese economiche, dimostrando la volontà di rimettersi in gioco in un progetto sportivo stimolante.

Dalla fine del suo contratto con il Monaco nell’estate del 2024, la carriera di Ben Yedder ha preso strade meno convenzionali. Nell’aprile 2025 ha firmato con il Sepahan SC in Iran, collezionando 6 presenze e un gol, prima di trasferirsi a settembre dello stesso anno al Sakaryaspor, nella seconda divisione turca, dove ha chiuso con 5 reti in 14 partite. Un rendimento discreto, ma lontano dai numeri a cui aveva abituato nei suoi anni migliori in Ligue 1 e Liga.

Il nome di Ben Yedder continua a essere legato anche a vicende giudiziarie. L’attaccante, insieme al fratello, è stato rinviato a giudizio davanti alla Corte criminale delle Alpi Marittime per accuse gravi, tra cui stupro, tentato stupro e aggressione sessuale, decisione contro la quale ha presentato ricorso. Inoltre, nel settembre 2025, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Nizza per violenze psicologiche nei confronti della moglie.